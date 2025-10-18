Tomás Zambrano pide a CNE no considerar empresas con señalamientos

Tegucigalpa – El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, pidió a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) no considerar empresas con señalamientos.

“Para los Consejeros propietarios del @CneHonduras las empresas que han sido vencidas en juicio y comprobado que han sobornado y lavado dinero en otros países NO DEBEN ser considerados para participar en un proceso electoral en Honduras, la sola sentencia condenatoria debería ser suficiente para no tener ningún contrato con el estado de Honduras”, escribió Zambrano en su cuenta de X.

Cabe señalar, que un jurado de Miami acusó a la empresa de tecnología electoral Smartmatic de pagar sobornos a funcionarios en Filipinas por más de un millón de dólares.

Ante esa acusación, la congresista republicana de los Estados Unidos, María Elvira Salazar reiteró que “es muy preocupante el papel de estas empresas en elecciones y procesos democráticos”.

Mismo señalamiento al que se sumó el diputado nacionalista Tomás Zambrano. (RO)