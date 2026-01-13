Tomas y quemas de llantas de colectivos de Libre generan caos vehicular en acceso a la capital

Tegucigalpa – Colectivos de Libertad y Refundación (Libre) generaron caos vehicular al tomar las salidas al norte del país y el sector de Valle de Ángeles, así como el centro de la ciudad.

En la salida a los pueblos turísticos de Valle de Ángeles y Santa Lucía, los colectivos mantienen la toma a la altura de la colonia El Sitio, en el Distrito Central con quema de llantas.

En la salida al norte, la toma se localiza en las cercanías de la posta El Durazno, sobre la carretera CA-5, a la altura de la aldea La Cuesta, generando tráfico para quienes ingresan a la capital así como en el interior de la ciudad en las colonias Carrizal y la zona de La Laguna.

Temprano también se reportaron calles bloqueadas en el centro de Tegucigalpa, específicamente en la calle frente al edificio de la Alcaldía del Distrito Central, generando caos vehicular y afectaciones a comercios y ciudadanos.

En las cercanías del Estadio Nacional Chelato Ucles, otro grupo retrasa el trafico al quemar llantas, en el barrio Morazán.

Otros puntos con manifestaciones activas esta mañana son frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el bulevar Kuwait y en el barrio Concepción, frente al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).

El motivo de las protestas es para exigir el “voto por voto” en las elecciones generales del 30 de noviembre del 2025 donde el oficialista partido Libre, que se ubica en un distante tercer lugar. VC