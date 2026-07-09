Tomas simultáneas en el Hospital Leonardo Martínez y en SESAL realizan empleados, exigen pago de salarios atrasados

Tegucigalpa- Empleados reintegrados por orden judicial al Hospital Leonardo Martínez realizan este jueves protestas simultáneas en ese centro asistencial y en las instalaciones de la Secretaría de Salud (Sesal), en Tegucigalpa, para exigir el pago de salarios atrasados y el cumplimiento de las sentencias emitidas por los tribunales.

Los manifestantes denunciaron que, pese a haber sido reintegrados por resolución de un juzgado hace casi un año, continúan sin recibir el pago de sus salarios de 11 meses después de emitida la orden judicial.

Los empleados bloquearon la carretera durante su manifestación en San Pedro Sula

Asimismo, otro grupo de trabajadores afirmó que fue reintegrado hace siete meses, además a los empleados se les notificó que los recursos correspondientes a seis meses de salario del año pasado fueron trasladados a Deuda Pública, ahora deben realizar nuevos trámites para poder recibir ese dinero, situación que consideran injusta.

La vocera de los empleados, Ingrid Zelaya, expresó que, tras semanas de protestas, las autoridades únicamente les han dado respuestas evasivas.

«Ya estamos cansados, no sabemos qué hacer. Tenemos tres semanas realizando protestas con brazos caídos y seguimos sin respuesta. Nos dicen que en Tegucigalpa no firman los documentos, que el viceministro está de gira o que debemos seguir esperando. Es una sentencia emitida por un juzgado hace un año y todavía no se cumple», manifestó.

Zelaya indicó que entre los afectados hay odontólogos, licenciados en enfermería y personal de otras áreas de salud que permanecen sin recibir el salario que legalmente les corresponde.

De forma paralela, otro grupo de trabajadores se concentró frente a la Secretaría de Salud, donde bloqueó el acceso principal para exigir una reunión con las autoridades de la institución.

Parte de los empleados que se presentaron a las instalaciones de la Sesal en Tegucigalpa

Fanny Domínguez, representante de los manifestantes en Tegucigalpa, explicó que buscan una solución definitiva al incumplimiento de los pagos y la creación de las estructuras presupuestarias de sus plazas.

«Hemos venido con el objetivo de que nos reciban y nos den una solución. Un grupo ya cumple 11 meses y otros siete meses sin recibir salarios. Hace dos meses el viceministro nos aseguró que realizaría las gestiones necesarias, pero hasta la fecha no hemos obtenido respuesta. Hoy venimos decididos a presionar para que se resuelva esta situación», declaró.

Domínguez agregó que los manifestantes mantienen cerrado el portón principal de la Secretaría de Salud y solicitaron que las autoridades recibieran a la totalidad del grupo, integrado por unas 20 personas, y no únicamente a una comisión.LB