Tomás Gálvez es ratificado como fiscal general de Perú, tras 6 meses interino en el cargo

Lima – El fiscal supremo Tomás Gálvez fue elegido este lunes como nuevo Fiscal de la Nación (fiscal general) de Perú para el período 2026-2029, tras haber ocupado ese cargo de manera interina desde septiembre del año pasado, informó el Ministerio Público en un mensaje publicado en sus redes sociales.

La elección de Gálvez, quien ha protagonizado varias polémicas decisiones y mantenido enfrentamientos públicos con otros fiscales, fue decidida en una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos que se celebró en privado y sobre la que el Ministerio Público no ofreció mayores detalles.

Medios locales señalaron que la elección fue resuelta entre Gálvez y el fiscal supremo Juan Carlos Villena, quien el año pasado también fue fiscal general interino, y el primero se impuso por 3 votos contra 2.

Además de Gálvez y Villena, en la sesión extraordinaria participaron los también fiscales supremos Patricia Benavides, Zoraida Ávalos y Luis Arce.

Gálvez asumió la conducción del Ministerio Público en septiembre de 2025 en reemplazo de Delia Espinoza, quien fue suspendida del cargo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo órgano de control de la judicatura peruana.

La JNJ suspendió a Espinoza por haberse negado a acatar su orden de reponer en el cargo de fiscal general a su antecesora, Patricia Benavides, quien fue destituida por los anteriores integrantes de la Junta por presuntamente haber interferido en una investigación contra su hermana, quien es jueza.

La semana pasada, la actual JNJ confirmó la destitución definitiva de Espinoza, al rechazar un recurso de reconsideración que había presentado la fiscal sancionada.

Gálvez, por su parte, fue restituido en junio de 2025 como fiscal supremo por orden del Tribunal Constitucional (TC), luego de que fuera destituido en 2021 por sus presuntos vínculos con una red de corrupción al interior de la Judicatura conocida como ‘Los cuellos blancos del puerto’.

Desde que asumió el cargo de manera interina, su gestión ha estado marcada por polémicas decisiones como la destitución del fiscal que lo investigaba por el caso ‘Cuellos blancos’ y la desactivación de los equipos especiales anticorrupción de la Fiscalía, entre ellos el que investigaba los casos Odebrecht y Lava Jato en el país.

También desarticuló el equipo especial de fiscales que investigaba las más de 50 muertes ocurridas durante la represión a las protestas de finales de 2022 e inicios de 2023 contra el encarcelamiento del presidente Pedro Castillo y la llegada al poder de su vicepresidenta, Dina Boluarte.

El pasado 16 de marzo, Gálvez presentó ante el Congreso una propuesta para la reforma integral del Ministerio Público que, según indicó su despacho, fue el resultado de un proceso de sesiones de trabajo que lideró entre diciembre de 2025.

La propuesta para una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público fue entregada al presidente interino del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, y plantea cambios estructurales para mejorar la eficiencia en la atención a la ciudadanía y optimizar los procesos de investigación y control de la legalidad, de acuerdo con sus promotores. JS