Tomas de carreteras y decretos ilegales, la nueva manera de negociar de Libre: Lester Ramírez

Tegucigalpa – Para el analista Lester Ramírez, lo único que busca Libertad y Refundación (Libre) con las tomas de carreteras y de instituciones, así como las acciones ilegales realizadas desde el Congreso Nacional para que se realice un reconteo de votos cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya dio una declaratoria oficial es para negociar.

“Mi interpretación desde hace un mes es que todo esto es una trama para buscar negociar, en un entorno donde no hay muchas cartas para negociar, no hay muchas posibilidades de obtener una negociación y una salida donde personas como Luis Redondo, el mismo Libre pueda tener algunas prebendas o algunos beneficios de una negociación”, observó Ramírez.

El director del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), refirió que Libre negocia cuando no tiene el número de diputados, de alcaldías y hoy, durante estos últimos días hemos visto que las Fuerzas Armadas han retornado a su sensatez constitucional.

Ramírez calificó las tomas realizadas este martes en la capital como un abuso de una minoría que está saboteando un país que quiere empleo y mejorar económicamente y donde cada vez que este pequeño grupo genera caos ocasiona un vacío económico en la capital.

“Esta tragedia que estamos viviendo donde un grupo muy pequeño de personas saboteando el país como una manera nueva de negociar la cual, el nuevo Congreso debe tomar medidas para evitar estas tomas de calle cuando se produce un mal mayor”, expresó. VC