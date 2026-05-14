Tomar medidas de prevención ante alza en enfermedades respiratorias por capa de humo

Tegucigalpa – En vista que sigue prevaleciendo la contaminación ambiental los especialistas advierten un incremento en las enfermedades respiratorias hasta en un 40%.

– “La contaminación es terrible, el mapa de incendios ya parecen los foquitos de navidad, está afectando la salud de la población”, arguyó.

El doctor Rony Portillo advierte sobre un preocupante aumento del 35 a 40 % en las enfermedades respiratorias debido a una densa capa de humo que ha cubierto la ciudad capital en particular y en todo el país. Según el doctor, la contaminación atmosférica actual representa “un peligro significativo”, ya que la acumulación de gases y partículas, especialmente material particulado de 2.5 micrómetros, se adhiere a las vías respiratorias al ser inhalado.

Este fenómeno afecta tanto a personas con enfermedades preexistentes, como asma, bronquitis o alergias, quienes son más susceptibles a sufrir crisis agudas, como a aquellos sin condiciones médicas previas.

El galeno advirtió que la exposición prolongada puede desencadenar síntomas como dolor de garganta, irritación ocular, secreción nasal y, en casos más graves, sensibilizar la mucosa respiratoria, aumentando el riesgo de desarrollar problemas respiratorios.

El galeno enfatizó la importancia de tomar precauciones, especialmente para aquellos con condiciones médicas preexistentes. Recomienda el uso de medicamentos adecuados para el control de alergias y asma, así como el empleo de mascarillas para reducir la exposición a partículas nocivas.

Además, aconseja a la población evitar actividades al aire libre cuando la calidad del aire es deficiente, mantener cerradas las ventanas y puertas de las viviendas y evitar permanecer en automóviles con los vidrios abiertos durante períodos prolongados. IR