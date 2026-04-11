Tomado centro de votación Modesto Rodas en Guanaja previo al proceso electoral

Tegucigalpa- Miembros del Partido Nacional mantienen tomadas las instalaciones del centro de votación Modestro Rodas en Guanaja, Islas de la Bahía.

Según los manifestantes ellos no van a participar en el proceso electoral que consideran ilegales.

Los pobladores mantienen tomado el centro educativo Modesto Rodas.

“Ellos (partido Liberal) se tomaron la alcaldía, nosotros no hemos recibido nuestro sueldo porque el alcalde no puede hacer nada por la toma, ellos quieren que se vuelvan a realizar las votaciones porque saben que tanto los seguidores de Libre y liberal se unirán contra el candidato nacionalista quien ganó con tres puntos de diferencia, no quedaron empatados como quieren hacernos creer”, dijo una de las manifestantes.

Por su parte, las autoridades del Consejo Nacional Electoral indicaron a los manifestantes que ellos solo realizan el trabajo emanado por los consejeros que fue repetir las elecciones.

Afirmaron que van a levantar actas, fotografías para documentar la toma que realizan los pobladores.

“Buscamos evitar que haya confrontaciones entre miembros de los partidos Nacional y Liberal y que las elecciones se ejecuten en paz y tranquilidad, lo que está pasando en este centro de votación lo sabrán las autoridades y ver qué determinación se toma”, dijo uno de los representantes del CNE.

Para este domingo 12 de abril fue programada por segunda ocasión la repetición de las elecciones municipales en Guanaja.

Según la planificación establecida por las autoridades electorales, en este proceso estarán habilitados 4,211 ciudadanos aptos para ejercer el sufragio.

Para garantizar el desarrollo de la votación, se han dispuesto 13 Juntas Receptoras de Votos (JRV), las cuales estarán distribuidas estratégicamente en distintos puntos del municipio.

Los centros de votación confirmados para la jornada son la Escuela Cristóbal Colón, la Escuela José Trinidad Cabañas, la Escuela José Cecilio del Valle y la Escuela Modesto Rodas Alvarado, donde se concentrará el desarrollo del proceso electoral. IR