Tomadas las instalaciones de la alcaldía capitalina por empleados que exigen conteo de votos

Tegucigalpa – Empleados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (A.M.D.C.) se tomaron las instalaciones en exigencia al conteo de 435 actas electorales.

El motivo de las protestas es para exigir el “voto por voto” en las elecciones a nivel de la comuna capital.

Los manifestantes exigen al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) que haga el recuento especial de las actas para demostrar que el actual alcalde Jorge Aldana es el ganador de la municipalidad del Distrito Central.

Amenazaron que si el TJE no realiza el recuento de todas las actas, los empleados de la AMDC y miembros del Partido Libertad y Refundación (Libre), entrarán en una insurrección a nivel nacional.

Las instalaciones permanecen tomadas con banderas de Libre en el portón principal.

Cabe señalar que el CNE brindó una declaratoria de las elecciones el 30 de diciembre donde nombró al ciudadano Juan Diego Zelaya como alcalde electo en el Distrito Central. (RO)