Colectivos de Libre se toman los acceso a Copeco, en Tegucigalpa

Tegucigalpa – Un grupo de seguidores del Partido Libertad y Refundación (Libre) agrupados en los denominados colectivos, se tomaron los portones de acceso a las instalaciones de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) de la capital hondureña pidiendo que despidan a las personas que no son del oficialismo.

Los protestantes, que llegaron a Copeco encapuchados desde las primeras horas del día señalan que el almirante José Jorge Fortín, dirige la institución “a control remoto”, además de que alegan que sus militantes están siendo perseguidos.

“Nosotros le hacemos saber a la presidenta (Xiomara Castro) que las personas que tienen acá, no están aptas porque no defienden a las bases, pero la base no está muerta, aquí estamos para defender a nuestros compas que están allí adentro. Todos los mapaches es para afuera que van”, dijo uno de los protestantes.

En tanto otro manifestante dijo que “no es justo que una gente cachureca o un almirante que ni viene a trabajar esté en persecución de la gente de Libre, por eso estamos acá”. VC