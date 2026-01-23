Tomada municipalidad de Brus Laguna

Tegucigalpa – Tomada amaneció la Municipalidad de Brus Laguna por activistas del Partido Nacional que aseguran que Teonela Paisano es la legítima ganadora de la alcaldía y demandan que se reconozca su triunfo a las autoridades del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El CNE dio como vencedor a Carlos Marín candidato por el partido Liberal para el periodo 2026 – 2030.

Sin embargo, había actas con inconsistencias por lo que la candidata nacionalista introdujo los recursos ante el ente de justicia electoral.

En ese sentido, la población mantiene una toma de la alcaldía hasta que el ente judicial de un ganador del proceso electoral ya con el conteo de las actas con inconsistencias.

Afirmaron que no van a dejar la protesta hasta que haya un verdadero vencedor. IR