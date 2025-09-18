Tomada la salida al departamento de Olancho por incumplimiento de la SIT

Tegucigalpa– Conductores de autobuses mantienen cerrada la carretera que de Tegucigalpa conduce hacia el departamento de Olancho por el inconcluso proyecto de pavimentación de la zona.

En la zona no hay acceso para entrar o salir, lo que mantiene un severo congestionamiento vehicular.

Según los manifestantes la acción es por el incumplimiento de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

En ese sentido, acompañan a los conductores los pobladores de las colonias Villa Cristina y Villa Franca.

El llamado a la población para buscar rutas alternas. IR