spot_imgspot_img
Nacionales

Tomada la salida al departamento de Olancho por incumplimiento de la SIT

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– Conductores de autobuses mantienen cerrada la carretera que de Tegucigalpa conduce hacia el departamento de Olancho por el inconcluso proyecto de pavimentación de la zona.

En la zona no hay acceso para entrar o salir, lo que mantiene un severo congestionamiento vehicular.

Según los manifestantes la acción es por el incumplimiento de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

En ese sentido, acompañan a los conductores los pobladores de las colonias Villa Cristina y Villa Franca.

El llamado a la población para buscar rutas alternas. IR

spot_img
spot_img

Noticias recientes

spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Suscríbase a nuestro boletín

Para estar actualizado con las últimas noticias, reportajes y coberturas especiales.

Contáctenos

Escríbanos: info@proceso.hn

Política de privacidad

© proceso.hn - 2024