Tomada en su totalidad la CA-5 a la altura del desvío El Conejo

Tegucigalpa/Comayagua- A pesar de las advertencias del Gobierno de neutralizar las manifestaciones, alcaldes y fuerzas vivas de los municipios del norte de Comayagua han cumplido este lunes su amenaza de tomarse la carretera CA-5 en protesta por el mal estado de la infraestructura vial en sus comunidades.

El alcalde de La Libertad, Comayagua, Edwin Donaire, justificó la acción asegurando que la situación ha llegado a un punto crítico. «Casi todos los manifestantes pasaron los retenes porque no es justo que nos tengan abandonados y que las carreteras estén en pésimas condiciones. La Policía nos ha obstaculizado el tránsito, pero ya hemos llegado al punto de para la protesta», declaró.

Las fuerzas vivas de Ojo de Agua, La Libertad y Lajas, así como otros municipios del norte de Comayagua, anunciaron previamente la toma de la CA-5. Y este lunes cumplieron su advertencia “Estamos listos y preparados. Hemos tenido una buena respuesta de los municipios de la zona norte de Comayagua. Exigimos que nos arreglen estos tramos de carretera porque están completamente deteriorados. El gobierno solo ha hecho bacheos que no son ninguna solución», manifestaron los protestantes.

La toma es total, con los cuatro carriles bloqueados. «La idea es que no haya tránsito hasta que nos den una respuesta positiva. No queremos solo un compromiso pequeño, sino una solución real. Nos ofrecieron un simple bacheo y eso no es suficiente», agregaron.

El alcalde Donaire mencionó un trágico accidente reciente en la zona de La Libertad. «Tuve que trasladar a dos personas al hospital, pero lamentablemente fallecieron debido a la tardanza en la llegada por el mal estado de la carretera», lamentó.

Por su parte, la alcaldesa de Ojo de Agua, Xiomara Ulloa, reafirmó su apoyo a la protesta. «Como municipios del norte, hemos sido olvidados. Estamos luchando junto a la sociedad civil para que el Gobierno nos escuche», expresó.

El tráfico ya se ha vuelto insoportable, según los conductores. La preocupación crece, sobre todo entre quienes se trasladan al aeropuerto de Palmerola, ya que la interrupción del tránsito afecta gravemente a viajeros y transportistas. LB