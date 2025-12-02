“Toma de posesión de Salvador Nasralla será en Estadio Olímpico Metropolitano de SPS”: Roberto Contreras

Tegucigalpa – El presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, Roberto Contreras, informó hoy que la toma de posesión de Salvador Nasralla será el Estadio Olímpico Metropolitano de la ciudad de San Pedro Sula.

Lo anterior es un caso hipotético ya que tanto Salvador Nasralla del Partido Liberal como Nasry Asfura del Partido Nacional se mantienen en un empate técnico por la presidencia de la República.

Sin embargo, Contreras señaló que el departamento de Cortés es el que actualmente da la ventaja a Nasralla sobre Asfura.

En ese sentido, Contreras dijo que por ese apoyo del departamento de Cortés es que se atreve a decir que la toma de posesión será en el Olímpico de San Pedro Sula.

Cabe señalar que lo anterior no es información oficial ya que ni tanto el equipo de campaña como el propio candidato se han referido al tema.

Actualmente con 12 mil (63 %) de 19 mil actas procesadas, Nasralla tiene una ventaja de cinco mil votos. (RO)