Toma de maestros en El Progreso provoca fuerte congestionamiento vial en la CA-13

El Progreso – El tránsito vehicular colapsó este martes en la carretera CA-13, a la altura del puente sobre la quebrada Seca en El Progreso, Yoro, debido a la protesta realizada por maestros del magisterio hondureño que exigen el cumplimiento del aumento salarial.

La manifestación generó largas filas de vehículos desde tempranas horas por la zona norte del país.

Durante la protesta, los docentes reiteraron su exigencia para que el Gobierno haga efectivo el incremento salarial contemplado en el decreto 062-2026 debido al alto costo de vida y los constantes aumentos en productos de la canasta básica.

La representante magisterial Julia Ayala sostuvo que el aumento ya fue aprobado por el Congreso Nacional y afirmó que corresponde al Poder Ejecutivo ejecutar el presupuesto.

“El ministro de Finanzas no puede decir que está esperando análisis, lo que corresponde es cumplir la ley”, expresó.

Mientras tanto, equipos de tránsito recomendaron a la población utilizar rutas alternas debido al “tráfico infernal” registrado en el sector, con el paso vehicular parcialmente interrumpido por la movilización docente. AD