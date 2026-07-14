Tom Cruise y Robbie Williams participarán en la ceremonia de clausura del Mundial

Nueva York.– Figuras internacionales del mundo de la música y el entretenimiento como el actor Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, la artista Nicole Scherzinger o el ‘streamer’ IShowSpeed participarán en la ceremonia de clausura del Mundial 2026 el próximo domingo 19 de julio en MetLife Stadium de la sede de Nueva York/Nueva Jersey.

La cantante Jennifer Hudson, ganadora de los EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony) -los cuatro premios principales del entretenimiento estadounidense-, interpretará una versión «especial» del himno nacional de Estados Unidos, anunció la FIFA en un comunicado este martes.

Hasta ahora, el himno de los Estados Unidos ha sonado en todos los partidos del Mundial en el MetLife Stadium, aunque alrededor de una hora antes de los partidos, a diferencia de los instantes previos de los encuentros en el deporte estadounidense.

La ceremonia de clausura será a las 13:30 hora local (17:30 GMT), 90 minutos antes del inicio de la final, a las 15:00 hora local (19:00 GMT).

El espectáculo que servirá para cerrar el Mundial estará producido en colaboración con la empresa italiana de administración de eventos Balich Wonder Studio y, aunque la FIFA no ha concretado cómo será, destacará «la pasión, la emoción y el carácter global» del torneo.

A principio del torneo, la ceremonia de apertura agrupó en México nombres como Shakira, los mexicanos Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, el venezolano Danny Ocean, el colombiano J Balvin, Tyla y los grupos Maná y Los Ángeles Azules.

En Estados Unidos actuaron Katy Perry, la sensación coreana LISA, la brasileña Anitta, el rapero Future y el productor DJ Sanjoy, mientras que en Canadá participaron Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, la banda de rock Rush, Nelly Furtado y el grupo de hip-hop The Halluci Nation.

La FIFA tiene previsto también un espectáculo musical en el descanso por primera vez en la historia del torneo, en el que actuarán la colombiana Shakira, Madonna, el grupo surcoreano de K-Pop BTS, Justin Bieber, el venezolano Gustavo Dudamel, Burna Boy, el coro PS22 y Coldplay.

El espectáculo del descanso, propio del deporte estadounidense y mundialmente famoso por la Super Bowl de fútbol americano, hará que el de la final del Mundial dure más de los 15 minutos reglamentarios.

EFE/ir