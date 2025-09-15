Tom Brady sale del retiro para jugar fútbol bandera en Arabia Saudí

Redacción Deportes – Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, anunció este lunes que se sumará a otras estrellas de la liga en el ‘Fanatics Flag Football Classic’, que se jugará en el Kingdom Arena de Riad, la capital de Arabia Saudí, el 21 de marzo de 2026.

«He tenido la suerte de jugar fútbol americano en todo el mundo. Jugué en Alemania, en Reino Unido, en México y la afición de todas partes me transmitió energía y pasión por este deporte. Me emociona anunciar que salgo de mi retiro para jugar en el ‘Fanatics Flag Football Classic’ que llevará el fútbol americano a Oriente Medio», afirmó el ex ‘quarterback’.

Brady, de 48 años, hizo el anuncio en la previa del duelo que cerrará la semana dos de la temporada 2025 de la NFL que más tarde protagonizaran Las Vegas Raiders y Los Angeles Chargers.

El ex mariscal de campo, quien es comentarista de Fox Sports y dueño minoritario de Las Vegas Raiders, hizo el anuncio a horas del juego con Los Angeles Chargers correspondiente a la semana 2 de la NFL.

Los equipos que participarán en el torneo de exhbición del fútbol bandera serán dirigidos por Pete Carroll, entrenador de Las Vegas; Sean Payton, de Denver Broncos; y Kyle Shanahan, entrenador en jefe de San Francisco 49ers.

En el campo de juego, además del siete veces campeón del Super Bowl, estarán Rob Gronkowski, su excompañero junto al que ganó cuatro de sus siete anillos de campeón; y Saquon Barkley, corredor de los monarcas Philadelphia Eagles.

También los acompañarán Christian McCaffrey, corredor estelar de los 49ers; CeeDee Lamb, receptor principal de Dallas Cowboys; Maxx Crosby, agresivo cazador de quarterbacks de Raiders; Sauce Gardner, veloz esquinero de New York Jets; Myles Garrett, defensivo de Cleveland Browns, entre otras estrellas.

El evento contará con tres equipos de fútbol bandera, conocido en Estados Unidos como ‘flag football’ y como ‘tochito’ en México y otros países latinoamericanos. título.

«Estoy entusiasmado por volver al campo, disfrutar de la competición junto a algunas de las estrellas más brillantes y leyendas icónicas del deporte y ofrecer un evento deportivo global verdaderamente único a los aficionados de todo el mundo», dijo Brady, quien se retiró en 2023.

El flag football debutará en el programa de los próximos juegos olímpicos de Los Angeles 2028. EFE