Tolupanes protestan frente a secretaría de DDHH y niegan haber “secuestrado” al abogado Víctor Fernández y doctora Ligia Ramos

Tegucigalpa – Miembros de una tribu de la etnia Tolupán del departamento de Yoro llegaron hasta la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), en la capital para interponer una serie de denuncias y hacer ciertas aclaraciones ante hechos ocurridos en los últimos días.

Los miembros de la etnia negaron que hayan secuestrado al abogado Víctor Fernández y a la doctora Ligia Ramos.

“Si los detuvimos por unos minutos para preguntarles qué estaban haciendo en ese territorio, ya era de noche y ellos primero dijeron que estaban viendo sobre la instalación de una brigada médica y después indicaron que buscaban a unos amigos”, detalló Ana Marcia Soto, una de los miembros de la etnia.

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Los manifestantes se apostaron con pancartas fuera de la institución de Derechos Humanos pidiendo a las autoridades protección y respeto a sus estatutos.

“Nosotros pedimos respeto a nuestros derechos y estatutos, nosotros somos autónomos y desmentimos que se haya secuestrado al abogado y la doctora Ligia Ramos, solo les hicimos algunas preguntas, porque ellos tienen prohibido entrar ahí porque no han hecho nada por nuestro pueblo, solo han llegado a meter presos a nuestros hermanos de nuestras tribus”, apuntó. IR