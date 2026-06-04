Togo y Mago los agentes caninos que se sumaron a las labores de búsqueda y rescate, en tragedia de Villanueva

Tegucigalpa- Togo, un Labrador Retriever de seis años, y Mago, un Pastor Belga Malinois de siete años, integrantes del Primer Batallón Canino de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), agentes de cuatro patas que se sumaron a las labores de rescate en tragedia de Villanueva, accidente de transito donde murieron siete personas y 10 resultaron heridas.

A solicitud de los equipos de emergencia del Cuerpo de Bomberos, la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) y la Cruz Roja Hondureña, los binomios caninos fueron desplegados en la zona del siniestro para apoyar la inspección de los escombros y verificar la posible presencia de personas con vida.

Durante aproximadamente ocho horas de trabajo ininterrumpido, Togo y Mago recorrieron las áreas afectadas junto a sus guías especializados, contribuyendo a despejar sectores de riesgo y facilitando las labores de los rescatistas humanos. Su capacidad de rastreo permitió a los equipos de emergencia realizar su labor de forma más eficiente y con mayor seguridad.

La participación de estos perros especializados representó un valioso apoyo en una operación marcada por el dolor de las familias afectadas y el esfuerzo conjunto de las instituciones de socorro.

El Batallón Canino de la PMOP cuenta con más de 170 binomios. Sus ejemplares, pertenecientes a siete razas especializadas, están certificados para desempeñar diversas funciones, entre ellas búsqueda y rescate, detección y apoyo en operaciones de seguridad.

En medio de una de las emergencias más dolorosas registradas recientemente en Villa Nueva, Togo y Mago demostraron que el trabajo de rescate también tiene protagonistas de cuatro patas, cuyo entrenamiento y entrega pueden marcar la diferencia en momentos críticos.LB