Todos vivimos bajo este techo que se llama Honduras, recuerda Iglesia que clama paz

Tegucigalpa – El rector de la basílica menor Nuestra Señora de Suyapa, Carlo Magno Núñez, señaló hoy que todo vivimos en este techo que se llama Honduras.

En ese contexto, dijo que este país necesita paz y la Navidad es una época propicia para desbordar la paz.

“Recordemos que todos vivimos bajo este techo que se llama Honduras y Honduras necesita paz”, manifestó el religioso.

A las personas que mantienen en crisis el país les exhortó a que la paz reine en sus corazones.

“Que se llenen de la comprensión, el diálogo, que desborden de alegría y paz”, acentuó.

A renglón seguido, dijo que esta fiesta de la Navidad debe estar marcada por el amor y la comprensión de los unos para los otros.

Honduras vive una crisis poselectoral después de las elecciones del 30 de noviembre.

Tras 17 días de las elecciones el país no conoce quien será el nuevo presidente.

Lo anterior mantiene bajo zozobra e incertidumbre al país.

Desde el comercio se ha advertido que los “políticos se robaron la Navidad” y que las ventas están bajas a causa de la actual situación política. (RO)