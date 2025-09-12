Tras participación de jueza en acto político de Libre, presidenta de la CSJ recuerda que togados deben ser sensatos

Tegucigalpa – La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, señaló este viernes que todos los jueces y funcionarios judiciales deben tener la sensatez de no participar en actos políticos.

“Tenga la seguridad que todos los jueces y funcionarios judiciales deben tener la sensatez de no actuar en el sentido político; debemos ceñirnos a lo que la Ley de la Carrera Judicial nos manda”, dijo en conferencia de prensa.

Ráquel Obando fue consultada por la participación de una jueza en un acto político de la presidenciable del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada.

En ese sentido, contestó que la togada implicada es una juez en materia de violencia penal, y que participó en una reunión gremialista donde estaban convocados los abogados.

Añadió que no ha recibido el informe del caso, pero que la jueza no fue juramentada para ostentar un cargo dentro de un partido político y que solo participó en un evento gremial.

La titular del Poder Judicial indicó que todos los jueces deben actuar de manera imparcial en sus resoluciones.

Interrogada sobre los traslados de jueces, contestó que en su administración ha habido pocas rotaciones de funcionarios.

Subrayó que su única intención como presidenta de la CSJ es mejorar el acceso a la justicia en la que los jueces estén en el lugar indicado. AG