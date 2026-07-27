“Todos los casos son una prueba”: Presidente de la Corte Suprema responde al CNA

Tegucigalpa – El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, aseguró que todo proceso judicial representan una prueba para la justicia hondureña, luego de las declaraciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) tras el retorno al país del expresidente Juan Orlando Hernández.

Vallecillo reaccionó al planteamiento de la directora del CNA, Gabriela Castellanos, quien señaló que el regreso de Hernández representa un desafío para las instituciones hondureñas y particularmente para la independencia del Poder Judicial.

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“Es que todas son unas pruebas para el sistema de justicia. El sistema de justicia ha venido operando normalmente”, manifestó Vallecillo.

En ese aspecto, destacó el papel de los medios de comunicación en la vigilancia y evaluación del trabajo que realizan las instituciones judiciales.

El magistrado explicó que en el proceso que enfrenta Hernández en Honduras ya existe un juez natural asignado, quien será el encargado de resolver conforme a las actuaciones que se desarrollen dentro del expediente.

“No sabemos qué va a resolver el juez natural. Mantenemos nosotros el principio de independencia de cada uno de los jueces y él será el que va a tomar la decisión final”, expresó.

Reelección es tema resuelto

En otro tema relacionado con los cuestionamientos al Poder Judicial, el presidente de la CSJ fue consultado sobre el fallo que permitió la reelección presidencial en 2017, considerado por diversos sectores como una violación constitucional.

Al respecto, Vallecillo aseguró que la actuación de la Corte ya se realizó y que actualmente corresponde aplicar lo establecido en el marco jurídico vigente.

“Ya está actuado. Ya lo que se actuó, se actuó. Ya está dentro de la Constitución de la República lo que se puede y lo que no se debe hacer”, afirmó.

Las declaraciones del titular de la CSJ ocurren en medio del debate público sobre la capacidad de las instituciones hondureñas para garantizar la aplicación de la justicia en casos de alto impacto político. AD