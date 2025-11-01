“Todos hemos sido testigos a luces de quiénes intentan violar la Constitución”: jefe de FFAA

Tegucigalpa – El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA), Roosevelt Hernández afirmó que en Honduras “todos son testigos a luces de quienes son los que intentan violar la Constitución de la República como la violaron desde tiempo atrás”.

– Somos los garantes de la paz y la democracia, se jactó el general Roosevelt.

El jefe castrense declaró que el instituto armado es el garante de la democracia. En consecuencia, está listo para darle seguridad al pueblo antes, durante y después de las elecciones.

No desaprovechó para referir que en 2009 y 2017 se violó la Carta Magna en el país. “Este mes lo autodenomino el mes de la democracia, somos los garantes de que se cumpla el libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia”, detalló.

Dijo que el cuerpo armado está listo, durante todo este noviembre, de garantizar la seguridad de toda la ciudadanía en apoyo a la institucionalidad.

“Somos los garantes de la paz, de proteger, de defender la integridad territorial, que se cumpla el libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia”, manifestó.

Acentuó que “nosotros no tenemos ningún compromiso con nadie más que con la Constitución de la República, más que con el pueblo hondureño haciendo que se cumpla la Constitución de la República”.

Con la Constitución en mano, puntualizó que “si no hacemos la institucionalidad, lo que nos corresponde en este nuestro tiempo y nuestro espacio en estos cargos, si no tomamos las decisiones prudentes, sensatas e inequívocas seremos testigos en el futuro de la falta de toma de decisiones. Todo aquel que irrumpa e incumpla las leyes debe de tener el precio que le corresponde, y es a las instituciones que les corresponde aplicarlas para evitar males mayores”.

Hernández participó este sábado en la izada de la Bandera Nacional. La ceremonia se desarrolló a las 6:00 de la mañana en el parque de El Picacho con la presencia del subsecretario de Defensa, Orlando Garner; el alcalde capitalino Jorge Aldana y la ministra de la Presidencia, Sarahí Cerna, entre otros. JS