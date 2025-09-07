Todos a votar y observar, el llamado del presidente de la CCIT a los hondureños

Tegucigalpa – El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, clamó a los hondureños a que ejerzan como observadores el 30 de noviembre, día de las elecciones generales.

“Quiero decirles a todos los votantes que cada uno de nosotros deberíamos ser observadores en el cierre de las urnas para que cada uno defienda su voto y veamos cómo se hace el conteo”, exhortó Fortín.

Señaló que es preocupante el hecho que no haya inscripción legal de los observadores electorales.

Sobre la falta de un reglamento de observación electoral, consideró que solo retrasa que los sectores quieren preparar a las personas que servirán como observadores.

Indicó que con reglamento o no, con inscripción o no, los hondureños deben estar presentes en los centros de votación defendiendo su voto.

Finalmente, Fortín sentenció que todos los hondureños deben votar y observar el conteo de actas. AG