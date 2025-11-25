“Todos a votar en conciencia”: Cardenal Rodríguez

Tegucigalpa – «En medio de este proceso, Honduras es un pueblo de fe, a la hora de votar, todos a votar en conciencia, a votar por aquel que pensamos que va a hacer lo mejor para Honduras», señaló el cardenal emérito de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez.

Creemos en el Señor Jesús y no en ideologías, acentuó el líder religioso.

Durante los días que faltan para las elecciones, exhortó a que sean días de reflexión y de oración.

“Por favor refrénense de esa violencia porque eso es delincuencia y Honduras se forma con ciudadanos leales, conscientes y en justicia”, enfatizó.

Finalmente dijo que cualquiera que sienta esa tentación de violencia en estos días sepa que está destruyendo su país.

Los hondureños están llamados a elegir este domingo 30 de noviembre a un presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldes, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.

En el proceso participarán los partidos Libertad y Refundación (Libre, en el poder), liderado por el expresidente Manuel Zelaya, quien además asesora a su esposa y actual presidenta, Xiomara Castro; el Partido Nacional, la primera fuerza de oposición; y el Partido Liberal, la segunda, el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata PINU-SD y el Partido Democracia Cristiana, este último se unió en una alianza de hecho durante el cierre de campaña con el Partido Liberal. RO