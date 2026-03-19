Todos a “apretarnos la faja”

Carlos Medrano

Periodista

Los altos precios internacionales de los combustibles no es un problema inherente solo al presidente Nasry Asfura y su recién Gobierno que acaba de asumir el poder de la nación, es una dificultad de todos quienes habitamos este país y quienes debemos sumarnos al ahorro de carburantes y energía para lograr salir avante a esta crisis mundial.

Recientemente fui a una gasolinera y le pedí al bombero que me calibrara las llantas de mi carro, sorprendiéndome que dichas llantas andaban 10 libras menos de lo establecido, generando un gasto de combustible innecesario que por puro descuido lo tuve que asumir.

Una simple decisión que duraba 5 minutos me pudo significar un ahorro para mis bolsillos y un ahorro para el país. Mi inconciencia y falta de compromiso aumentó y contribuyó la factura petrolera del país y gasté dinero que pude utilizar para fines más productivos.

Esta es una pequeña muestra de como podemos unirnos en esta campaña de ahorro que el país urge, que no solo implica andar con las llantas con el aire correspondiente, sino, por ejemplo, podemos ayudarle al país con una conducción eficiente.

Evita aceleraciones bruscas y frenadas innecesarias al tener un semáforo a pocos metros, mantener una velocidad constante (ideal entre 60–80 km/h) en carretera y mantener bien regulado el motor de su vehículo provocará un ahorro de combustible.

Debemos programar nuestras salidas de casa y hacer todas las diligencias en una sola gira ya previamente establecida, hay que evitar horas pico (menos tráfico = menos consumo) y utilizar aplicaciones como Google Maps o Waze para rutas más cortas o con menos congestión.

En otros países comparten vehículo con compañeros de trabajo, ¿por qué no podremos hacer esta práctica en Honduras?; por qué no promover transporte colectivo cuando sea posible y fomentar el uso de motocicletas o bicicletas para distancias cortas.

Las autoridades de Gobierno no deben de tenerle miedo al teletrabajo ya que puede representar una buena alternativa para mandar a su casa a personal estratégico que cumplirán su función a distancia algunos días a la semana, además de optimizar rutas de transporte empresarial o de distribución.

La administración pública debe de ajustar horarios laborales para evitar congestión en las grandes ciudades, principalmente en Tegucigalpa.

En relación con la visita a las estaciones gasolineras, hay que llenar el tanque en horas frescas (menos evaporación), evita estaciones con mala calidad de gasolinas y no esperar a que el tanque esté completamente vacío para llenar combustible.

Esta crisis es una buena oportunidad para replantear nuestros hábitos, como por ejemplo caminar más en distancias cortas, usar bicicleta cuando sea posible y reducir viajes innecesarios en este periodo de crisis mundial.

Estas medidas prácticas no solo ayudan a nuestro bolsillo, sino que reducen la presión sobre los precios de los combustibles, disminuyen la dependencia del petróleo importado y contribuyen a la estabilidad económica nacional.

Honduras necesita que todos nos sumemos al ahorro, porque beneficia al país, nos ayuda en nuestra economía y contribuye a ser mejores ciudadanos.

A “socarnos la faja” se ha dicho, ahorrar es tarea de todos, salir de la crisis en responsabilidad nuestra y adquirir hábitos más sanos para todos, es la misión que todos debemos asumir.