“Todo se perdió”, dice productor de maíz afectado por la sequía que cuestiona ¿y ahora qué?

Tegucigalpa – Anastacio Núñez es un productor de maíz en Sabanagrande, Francisco Morazán quien dijo que “todo se perdió” a causa de la sequía y cuestiona ¿ahora qué?

Esa misma pregunta se hacen decenas de productores que han sido afectados por la sequía en la nación centroamericana.

Don Anastacio reflexionó que ahora la encrucijada yace en la esperanza de lluvias que permitan preparar la tierra para futuras cosechas.

Sin embargo, eso es utópico, la realidad es que la cosecha se perdió y no hay alimentos en las comunidades.

A lo anterior se le suma una emergencia hídrica que obliga a racionar el servicio de suministro de agua potable hasta por nueve días.

Cabe señalar que la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) elevó a Alerta Amarilla a 75 municipios que previamente permanecían en Alerta Verde por sequía. La Alerta Roja está a la vista.

Copeco detalló que el retraso de las lluvias ha ocasionado déficits acumulados de precipitación entre 100 y 200 milímetros, afectando principalmente la disponibilidad de agua para el consumo animal en distintas regiones del país.

“Estamos tristes y preocupados, la mayoría de los habitantes de esta zona vive de este rubro (el campo), estamos pasando una situación tremenda”, expresó don Anastacio.

Finalmente pidió a las autoridades no olvidarlos y que tengan presente las necesidades de alimento a causa de las pérdidas de los cultivos por la sequía. (RO)