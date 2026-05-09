Todo preparado para la llegada del Hondius, cuyo pasaje permanece sin síntomas

Tenerife (España).- La ministra española de Sanidad, Mónica García, ha asegurado esta noche que está todo preparado para la llegada al puerto de Granadilla, en Tenerife, del crucero en el que se ha producido el brote de hantavirus y cuyo pasaje permanece sin síntomas de la enfermedad.

García ha ofrecido una rueda de prensa en el puerto de Granadilla junto con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, y los ministros españoles del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con quienes ha inspeccionado la infraestructura portuaria a la que esta madrugada llegará el crucero Hondius.

Tanto García como Marlaska han destacado que la mayoría de los aviones que trasladarán a los pasajeros a sus lugares de origen ya se encuentran en Tenerife y los que no lo harán mañana, lo que facilitará los tiempos para realizar la operativa de desembarque y traslado del pasaje.

Está previsto que tras su llegada el barco fondee para desembarcar sus ocupantes en lanchas, en primer lugar a los catorce españoles (un tripulante y trece pasajeros) porque ya está preparado el avión de las Fuerzas Armadas que los trasladará a Madrid para ser ingresados en el Hospital Gómez Ulla, donde pasarán la cuarentena.

Sobre la opción de que el barco se acerque al muelle para desembarcar a sus ocupantes en lugar de fondear, la ministra ha matizado que en una operación de estas características las decisiones irán tomándose «con todo el rigor, con toda la evidencia científica y con todas las mejores capacidades técnicas que podamos aportar al operativo».

«La decisión que hemos tomado a día de hoy es que el buque fondee. Ahora bien, esa decisión depende de Capitanía Marítima, de las autoridades portuarias, de las condiciones de la mar, de las condiciones climatológicas, de las condiciones sanitarias y de muchos otros factores», ha explicado la ministra.

«El buque va a fondear, pero estaremos dispuestos a tomar todas las decisiones necesarias para salvaguardar la salud y la seguridad de todos los pasajeros y de todo el operativo», ha subrayado.

García ha confirmado «la buena noticia» de que la mujer en vigilancia epidemiológica en Alicante ha dado negativo sobre la presencia del virus en la primera PCR y se ha vuelto a repetir la prueba, cuyo resultado se conocerá en 24 horas.

Otra mujer de Cataluña que estuvo en contacto con una de las afectadas no tiene síntomas y está guardando cuarentena.

La ministra ha indicado que ha estado en contacto con todos los pasajeros españoles, que siguen bien y sin síntomas.

«Están tranquilos, tienen muchas ganas de llegar y han dicho que tuviéramos especial cuidado con su privacidad», ha dicho la ministra, quien ha pedido a los medios de comunicación que intenten preservar la privacidad de los pasajeros, que «no son pacientes ni son casos», ha recordado.

Ha informado de que se van sumando los aviones que realizarán los traslados a los distintos países y solo faltan dos aeronaves por confirmar, que podrían llegar mañana.

«Intentaremos que los españoles sean los primeros evacuados, dado que ya tenemos aquí preparado el vuelo del Ministerio de Defensa. Después, en función de las diferentes nacionalidades y de cuándo vayan teniendo los vuelos, se irán realizando los traslados», ha confirmado.

Ha insistido en que para España es un orgullo que la Organización Mundial de la Salud haya elegido el país «para realizar esta operación tan compleja, por la robustez de nuestros sistemas de vigilancia epidemiológica, de nuestro sistema sanitario y de nuestros sistemas de salud pública».

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, se ha dirigido al pueblo de Tenerife para garantizar que el riesgo es bajo para la población, tanto por la naturaleza del propio virus como por el operativo preparado por el Gobierno de España.

«Entendemos la preocupación porque todos tenemos la experiencia de la covid y ese trauma sigue presente en nuestras mentes, pero la situación ahora es mucho mejor», ha garantizado.

Ha explicado que cambió sus planes y decidió trasladarse a Tenerife para transmitir ese mensaje desde cerca, «porque esto es muy importante para el mundo y también para la gente de Tenerife».

Ha recordado que el Reglamento Sanitario Internacional obliga a los países a cooperar, pero ha agradecido además que ha encontrado en España «una fuerte convicción de solidaridad, porque solo apoyándonos unos a otros podemos responder de manera más efectiva».

«Lo que España está demostrando también lo que demuestra el pueblo de Tenerife: solidaridad y amabilidad, sé que Tenerife está preparada y sé que España está preparada», ha enfatizado Adhanom.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha señalado que el dispositivo incluye a 358 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de ellos 325 guardias civiles y 33 policías. EFE/ir