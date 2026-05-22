“Todo lo que sea beneficio para nuestros niños, jóvenes y la educación es bienvenido”, dice ministra Argueta sobre donación salvadoreña

Tegucigalpa – La titular de la Secretaría de Educación, Ivette Arely Argueta, confirmó que niños hondureños en la zona fronteriza con El Salvador ya están siendo beneficiados con la entrega de material educativo, en medio de coordinaciones bilaterales que buscan garantizar el acceso a insumos escolares bajo los protocolos correspondientes.

– Existen coordinaciones con Copeco para establecer los horarios educativos durante la próxima semana que se comunicará oportunamente, señaló.

La funcionaria explicó que, pese a inconvenientes iniciales relacionados con procedimientos diplomáticos y de seguridad para el ingreso de delegaciones militares extranjeras, la situación ha sido aclarada por la Cancillería hondureña.

“El mismo presidente, Nasry Asfura, ha dicho que estamos en buenas relaciones que fue un malentendido, que no existieron algunos protocolos, pero todo lo que sea de beneficio para nuestros niños, jóvenes, en nuestra educación, todo es bienvenido”, expresó.

Argueta detalló que algunos estudiantes incluso están cruzando hacia el lado salvadoreño para recibir los textos escolares, mientras se afinan mecanismos para que las entregas puedan realizarse directamente en territorio hondureño cumpliendo con las normativas establecidas.

[LEER] Honduras impide ingreso de personal militar salvadoreño en frontera y defiende aplicación de la ley

Refuerzo a políticas educativas y combate a la deserción

En sus declaraciones, la secretaria de Estado abordó los esfuerzos del Gobierno para fortalecer el sistema educativo nacional, destacando medidas como la ampliación de la jornada escolar, que pasaría de cinco a ocho horas diarias en algunos centros educativos.

Aunque reconoció que esta iniciativa ha generado inquietudes entre docentes y estudiantes, Argueta defendió que se trata de un proyecto “muy importante” que permitirá mejorar el aprendizaje y brindar mayor seguridad a los alumnos, además de incluir alimentación escolar completa.

Sobre la deserción escolar, uno de los principales desafíos del sistema educativo hondureño, la funcionaria aseguró que se ejecutan acciones directas en todo el país, incluyendo visitas casa por casa en coordinación con alcaldías.

“Estamos dando merienda escolar, uniformes, calzado y útiles escolares, además de solicitar que no se cobre matrícula en los centros educativos, para aliviar la carga económica de las familias”, explicó.

Asimismo, destacó el impulso de programas técnicos y de formación profesional a través del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), así como la implementación de la educación dual, que permite a los estudiantes combinar formación académica con experiencia práctica en empresas.

Coordinación regional y condiciones climáticas

Argueta también señaló que las autoridades educativas se mantienen atentas a factores externos como la ola de calor, que podría incidir en ajustes de horarios escolares, decisión que dependerá de los informes técnicos correspondientes.

Reiteró que el trabajo conjunto entre instituciones nacionales, gobiernos locales y países vecinos es clave para garantizar el derecho a la educación de la niñez hondureña, especialmente en zonas vulnerables como la frontera. JS