“Todo lo obrado por la Comisión Permanente estuvo de acuerdo a la Constitución”: Exdiputado Barrios

Tegucigalpa – El exdiputado de Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, aseguró que las actuaciones de la Comisión Permanente del Congreso Nacional se apegaron a la Constitución de la República, y consideró poco probable que prosperen imputaciones penales contra sus integrantes en el caso que investiga el Ministerio Público.

El exlegislador sostuvo que tras las declaraciones de los implicados “nos daremos cuenta que todo lo obrado por la Comisión estuvo de acuerdo a lo establecido en ese momento en la Constitución de la República”.

Barrios añadió que el órgano tenía atribuciones legales específicas durante el periodo investigado, y que por ese motivo no se les podría imputar sanciones penales a los miembros.

Barrios defendió que incluso decisiones como nombramientos interinos estaban dentro del marco constitucional. “Podía, frente a la ausencia de un fiscal, nombrar un fiscal interino, porque lo establecía la Constitución”, afirmó.

Señalamiento de delitos

Sobre los delitos señalados por el Ministerio Público el exdiputado fue enfático: “No podrán imputarle ni el caso de abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, ni el abuso de ilícitos contra la Administración Pública».

“Desde mi perspectiva jurídico penal y constitucional, el expediente se puede abrir, pero muy difícilmente se va a poder imputar a cada uno de ellos” declaró el abogado.

“Evitar el proceso democrático no es un tipo penal”, apuntó respecto a las acusaciones relacionadas con afectar el proceso democrático que se le podrían atribuir al grupo de diputados.

Ramos calificó el caso como una denuncia de orden político, más que un caso estrictamente jurídico y desestimó cualquier tipo de sentencia penal al ser “pura persecución política”.

La lista de los citados para dar declaraciones incluye a los siguientes exdiputados: Luis Redondo, Juan Barahona, Osman Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire.

A ellos se les suma un grupo que deberá definir fecha para su declaración, conformado por diputados del actual Congreso: Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña. AD