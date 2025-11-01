“Todo hace pensar que Libre no quiere elecciones”: Jorge Yllescas

Tegucigalpa – El analista político Jorge Yllescas afirmó este sábado que “todo hace pensar que ellos –Partido Libertad y Refundación- no quieren elecciones.

Razonó que la actual campaña política se caracteriza por discurso de odio y nulas propuestas.

Actualmente se está llevando al país a una crisis y a una encrucijada.

Todo lo anterior es porque el oficialismo quiere aferrarse al poder, acentuó.

Consideró que lo más preocupante es la actitud de las Fuerzas Armadas ya que debería desempeñar un papel imparcial.

De momento las campañas políticas en Honduras siguen estando llenas de discursos de odio y con nulas propuestas, insistió. (RO)