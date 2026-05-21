Todo ha fallado en Colón, “es el momento de estrategias diferentes”: Carlos Hernández

Tegucigalpa – El presidente ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández, dijo hoy que ningún gobierno hondureño ha logrado la pacificación del departamento de Colón, donde toda estrategia de seguridad ha fallado.

En ese sentido, dijo que es el momento de estrategias diferentes que devuelvan la paz a dicho departamento caribeño.

“No podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo”, parafraseó Hernández quien exigió acciones inmediatas.

Al menos 10 personas fueron asesinadas este jueves en una masacre registrada en la comunidad de Rigores en Trujillo, Colón, Caribe de Honduras.

En Colón se han saturado las zonas de militares y policías, hay una veda al uso de armas, se han creado fuerzas de seguridad con fiscales y nada ha funcionado.

A criterio de Hernández se debe proceder a una intervención de ese departamento con presencia internacional.

“Ojalá el Gobierno pueda activarse de manera inmediata y poder tomar el control de la zona”, zanjó.

Si no se toman acciones el problema persistirá y será la misma historia, insistió. (RO)