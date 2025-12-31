“Todo está dicho y damos gracias a Dios”, dice Iglesia Evangélica tras declaratoria del CNE

Tegucigalpa – Mario Corea, presidente de la Asociación de Pastores de San Pedro Sula y el Valle de Sula, señaló hoy que ya todo está dicho y por ello dan gracias a Dios, tras la declaratoria oficial de elecciones brindada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los políticos deben darse cuenta que cambiamos nuestros votos y ahora los que van estar en la llanura deben reflexionar que se hizo mal, reflexionó el pastor evangélico.

Consideró que la declaratoria de elecciones es un reflejo de lo que sucedió el 30 de noviembre cuando más de 3 millones de hondureños acudieron a las urnas.

“Damos gracias a Dios de que ayer fue la declaratoria de las personas que eligió el pueblo hondureño. Tenemos que tener confianza en Dios de que las nuevas autoridades elegidas llevarán por el bien a Honduras”, expresó.

No obstante, dijo que los políticos deben tener presente que si no hacen las cosas correctas, la población los va a cambiar en las urnas.

Resumió que ya todo está dicho, no obstante recordó que existen instancias como el Tribunal de Justicia Electoral a la que pueden acudir quienes no estén conformes con el resultado.

El CNE oficializó la tarde del martes 30 de diciembre los resultados de las elecciones del pasado 30 de noviembre en los niveles de alcaldías y diputaciones.

De las 298 alcaldías los nacionalistas ganaron 151, los liberales 76, Libre 69, Pinu 1 y 1 independiente, según la declaratoria oficial.

Entre tanto, en el legislativo el PN se alzó con 49 seguido del Partido Liberal con 41, mientras Libertad y Refundación (Libre) redujo su cuota legislativa a 35 diputaciones, Pinu-SD 2 y Democracia Cristiana 1.

Previamente, el 24 de diciembre el CNE declaró al ciudadano Nasry Asfura como presidente electo para el periodo 2026-2030. (RO)