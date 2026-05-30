Todo el personal de Dipampco pasará a conformar nueva División Antiextorsión, confirma nuevo jefe

Tegucigalpa – El nuevo jefe de la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas, subcomisionado, Jorge Daniel Molina, confirmó hoy que todo el personal que conformó la disuelta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), pasará a formar parte de la nueva fuerza de seguridad del Estado de Honduras.

“Fui designado por parte del alto mando para tomar el control de lo que ahora será la División Antiextorsión y Asociaciones Terroristas, a efecto de ser el responsable de hacer la transición de todo el personal que pertenecía a Dipampco pasase a conformar la División”, dijo el subcomisionado Molina en una entrevista con Hoy Mismo.

Lo anterior pone fin a una serie de especulaciones sobre qué sucedería con los agentes policiales que conforman la Dipampco.

El presidente hondureño, Nasry Asfura ordenó cancelar la Dirección Policial AntiMaras y Pandillas Contra El Crimen Organizado (Dipampco), en la última sesión de Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).

En su lugar, el Gobierno instruyó la creación de la división antiextorsión, adscrita a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

Molina fungirá como jefe de la división antiextorsión, mientras subcomisionada Sulay Ponce Elvir como subdirectora y Cristian Nolasco como jefe de operaciones.

Otros oficiales que acompañan la división son: Dora Elvira Rivera, Darwin Joel Abelar, Julio Nelson Sierra, Héctor Efraín Godoy y Mario Josué Maradiaga.

Molina explicó que su cargo será jefe ya que se trata de una dependencia de una división policial, por lo que no deberá ser llamado director u otro calificativo de rango.

“Nosotros estamos en el proceso de extraer lo que anteriormente era la División (Dipampco) a pasar a una División que depende de una Dirección que en este caso sería la Dirección de Investigación Policial”, acotó Molina. (RO)