“Todo el Estado debe mantenerse de frente y garantizar los procesos de seguridad”: Héctor Iván Mejía

Tegucigalpa – El comisionado en condición de retiro, Héctor Iván Mejía, manifestó que Honduras requiere decisiones firmes y una estrategia permanente para enfrentar la criminalidad, señalando que todo el Estado debe mantenerse de frente contra la inseguridad y garantizar continuidad en los procesos de seguridad.

Mejía indicó que, tras los recientes hechos violentos registrados en el país, es fundamental realizar investigaciones previas y recopilar información que permita al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad tomar decisiones orientadas a restablecer la paz y fortalecer los programas de seguridad nacional.

Sostuvo que la desaparecida Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) fue creada inicialmente para combatir delitos como extorsión, narcotráfico y crimen organizado, aunque señaló que en determinados momentos habría sido utilizada para funciones ajenas a su responsabilidad principal.

Asimismo, destacó la creación de la nueva Agencia Técnica Contra el Crimen, la cual según explicó funcionará como una estructura interagencial que coordinará labores de investigación entre la Policía Nacional de Honduras, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), además de intercambiar información con Estados Unidos para combatir grupos ligados a la extorsión y el narcotráfico.

Mejía advirtió que Honduras no puede permitir la instalación de narcolaboratorios, ni centros de operación del crimen organizado en el territorio nacional, debido a las secuelas de violencia y muertes que generan estas estructuras criminales.

En ese sentido, insistió en la importancia del intercambio de información entre países aliados y recordó que fuerzas de tarea como Maya-Chortí han dado resultados positivos en el reforzamiento de fronteras y la reducción de homicidios.

Señaló que en las principales ciudades del país deben mantenerse operaciones combinadas entre policías y militares para combatir la extorsión y el narcotráfico, al tiempo que destacó que las recientes reformas legales permitirán neutralizar a proveedores vinculados al lavado de activos.

Subrayó que Honduras necesita estabilidad en materia de seguridad y evitar cambios constantes en las estrategias gubernamentales cada cuatro años.

“Honduras requiere de decisiones firmes, todo el Estado debe de estar de frente contra la inseguridad y continuidad en los procesos”, concluyó. IR