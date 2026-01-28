Todd Monken deja a los Ravens para convertirse en el nuevo entrenador de los Browns

Redacción Deportes – Todd Monken dejó este miércoles de ser el coordinador ofensivo de los Baltimore Ravens para firmar como el nuevo entrenador de los Cleveland Browns para la temporada 2026 de la NFL.

«Estamos muy emocionados de nombrar a Todd Monken como nuestro entrenador en jefe. Todd es muy inteligente y su mentalidad ofensiva, experimentada e innovadora, ha sido clave en la construcción de ataques productivos y exitosos en la NFL y a nivel universitario durante los últimos 20 años», afirmaron Dee y Jimmy Haslam, propietarios de los Cleveland Browns.

Monken estuvo desde 2023 como encargado de las llamadas en ataque de los Ravens, equipo con el que esta campaña no se clasificó a los playoffs.

Con los Browns, el ‘coach’ que cumplirá 60 años el próximo lunes, tendrá su primera experiencia como entrenador en jefe en la NFL.

Llega para sustituir a Kevin Stefanski, con quien Cleveland tuvo una campaña 2025 de cinco triunfos y 12 derrotas, registro que provocó su salida.

Todd Monken regresa a Cleveland, equipo del que fue coordinador ofensivo en la temporada 2019.

En su experiencia en la NFL destaca su trabajo en esa misma posición con los Tampa Bay Buccaneers, franquicia con la que estuvo desde el 2016 hasta el 2018; y con los Jaguars, en Jacksonville, donde fue entrenador de receptores del 2007 al 2010.

El veterano nacido en Wheaton, Illinois, también tiene experiencia como entrenador en el fútbol colegial, en el que empezó su carrera con Grand Valley State en 1989.

Siguió su camino con un recorrido que incluyó a los Notre Dame Fighting Irish, Eastern Michigan Eagles, Louisiana Tech Bulldogs, Oklahoma State Cowboys, LSU Tigers, Southern Miss Golden Eagles y Georgia Bulldogs, con los que fue campeón Nacional en el 2022.

Para la temporada 2026, 10 equipos de los 32 equipos de la NFL, tendrán un nuevo entrenador, algo que sólo ocurrió previo a la campaña 2022.

Hasta el momento además de los Browns, con Todd Monken, siete equipos ya tienen nuevo entrenador.

Los New York Giants firmaron a John Harbaugh; Atlanta Falcons, a Kevin Stefanski; Miami Dolphins, a Jeff Hafley; Tennessee Titans, a Robert Saleh; Baltimore Ravens, a Jesse Minter; Pittsburgh Steelers, a Mike McCarthy; y los Buffalo Bills contrataron a Joe Brady.

Las Vegas Raiders y Los Arizona Cardinals siguen en busca de su nuevo ‘coach’. EFE