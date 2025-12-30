Todavía muchas cosas pueden suceder, varios diputados quieren que se repitan las elecciones: Redondo

Tegucigalpa – El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo advirtió la noche de este lunes que “muchas cosas pueden suceder en material electoral” y agregó que “muchos de los políticos de este Congreso quieren que se repitan las elecciones”.

– Si es necesario convocaré a sesiones de pleno mañana martes 30 o el miércoles 31 de diciembre, dijo.

“Muchos de los políticos de este Congreso saben que han sido trastocadas algunas juntas receptoras de votos, donde se metieron, inclusive papeletas planas o papeletas que no estaban dobladas”, declaró ante periodistas.

Según Redondo, la Ley Electoral dice que se debe usar el biométrico porque si no se usa este dispositivo y hay un número de marcas que es inferior al número de marcas, entonces eso es nulo.

“Es muy posible y lo abrazan muchos políticos de que se haga una nueva convocatoria, pero eso está por verse, me refiero a una nueva convocatoria de elecciones, si no hay declaratoria de aquí el 27 de enero”, insistió.

Aseveró que el tiempo ya no les ajusta a las consejeras del CNE para agregarle validez a la declaratoria electoral, sobre todo -según Redondo- por las decisiones que se tomaron al margen de la Constitución y de las leyes. “Entonces nosotros vamos a esperar para poder actuar, tenemos que esperar lo posible declaratoria, si es que la hay. Y si la hay, se hará un análisis”.

No descartó convocar a sesiones de pleno porque la comisión permanente no está facultada para hacer la declaratoria de las elecciones en el caso que le corresponda al Congreso.

“Muchas cosas pueden suceder. Yo no voy a engañarles, ustedes me han conocido mientras estaba en este Congreso Nacional, con minoría hemos aprobado muchísimas cosas. Y todavía muchas cosas pueden suceder y en materia electoral también, muchas cosas pueden suceder”, redundó.

Luis Redondo hizo un llamado: “a través de los medios de comunicación al pueblo hondureño para que nosotros no agachemos la cabeza. Ya es necesario que con dignidad, sin injerencia con autodeterminación por nuestros hijos, por nuestra descendencia, y actuemos con autodeterminación y no nos dejemos imponer ningún candidato que no ha ganado en las urnas”.

Mencionó que en la sesión de la comisión permanente de esta noche conocerán el informe completo que le han preparado los asesores jurídicos acerca de las acciones que se pueden tomar desde ese Poder del Estado.

Apuntó que podría convocar a sesiones de pleno para aprobar cosas importantes como la ampliación de un régimen de importación temporal (RIT) que vence el 31 de diciembre, además hay algunas amnistías, los ascensos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, entre otras cosas de interés nacional. JS