“Todavía me corre sangre de alcalde”, dice presidente Asfura que anuncia entrega de maquinaria a las 298 alcaldías

Tegucigalpa – El presidente Nasry Asfura reafirmó este miércoles su total convicción en la descentralización como eje para transformar Honduras, destacando que “no somos 298 alcaldes, ¡somos 299! Aquí me tienen para servir, soy un alcalde más”.

En el marco del lanzamiento del programa “Municipios Campeones por la Educación”, Asfura agradeció a alcaldes de todos los colores políticos, subrayando que la única forma de avanzar en la educación es trabajando juntos.

“Todavía me corre sangre de alcalde. Que yo lo comprendo bien y no es porque estoy en una presidencia que se me olvida lo que atravesé y viví. Cómo el problema de una transferencia y como debemos regular la transferencia para mejorarla”, destacó el mandatario.

“Municipios Campeones por la Educación” es un mecanismo de gobernanza educativa basado en resultados que reconoce a los municipios que implementan acciones concretas para incrementar la matrícula, promover la permanencia escolar y mejorar las condiciones educativas.

El programa, es liderado por la Secretaría de Educación (Seduc), la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) y con el respaldo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), busca consolidar la recuperación educativa desde el territorio.

En el evento celebrado en el Salón Morazán de Casa Presidencial, Asfura resaltó el enorme reto de atender a más de un millón 260 mil niños con la entrega de 10 millones de libros en todo el país.

Resultados respaldan la iniciativa

En 2025, siete de cada 10 nuevos estudiantes provinieron de municipios participantes, logrando un crecimiento de matrícula hasta cuatro veces mayor en comparación con los que no formaron parte del programa. Este avance marca un punto de inflexión en la tendencia educativa del país y fortalece el objetivo de superar los dos millones de estudiantes en el sistema.

Con esta nueva edición, el Gobierno del presidente Asfura busca ampliar el impacto, fortalecer la articulación entre el nivel central y los municipios, y acelerar la inclusión educativa en Honduras.

Asfura insistió en que la descentralización es clave para mejorar la infraestructura escolar y vial, y anunció que en 2026 habrá un aumento en las transferencias a las alcaldías.

“Quiero ser claro: sí creo en la descentralización, sin ninguna duda. Fui alcalde ocho años y sé lo que significa estar frente a la gente, escuchar sus necesidades y asumir responsabilidades. Lo viví, lo comprendí y lo sigo sintiendo”, subrayó.

“Hoy estoy seguro de que juntos podemos cambiar la historia, no la de corto plazo, sino la de décadas en las que no se apostó lo suficiente por fortalecer a los municipios”, apuntó el mandatario.

“Los alcaldes son el brazo fuerte del Gobierno. Ustedes están al frente, yo estoy detrás, apoyando”, aseguró, al tiempo que reafirmó que se dará mayor autonomía a los alcaldes mediante la nueva ley de descentralización, para que gestionen recursos y proyectos.

“He recorrido Honduras, conozco sus necesidades y estoy seguro que la vamos a mejorar. Por eso impulsamos también la entrega de maquinaria a los 298 municipios, en los próximos meses va empezar la distribución de la maquinaria en todas las alcaldías del país”, apuntó Asfura.

“No podemos hablar de educación sin tener de acceso, de salud y de infraestructura. Todo está conectado y esto va a mejorar las condiciones y se van a ver muchos resultados”, apostilló.

Asfura agradeció a las bancadas del Congreso por su apoyo y cerró con un llamado a la unidad adelantando que en cuatro años se puede demostrar que la gobernanza es para todos y que la educación es el pilar del futuro de Honduras.

Además del presidente Asfura, en la ceremonia participaron la secretaria de de Educación, Ivette Arely Argueta; el representante residente del Unicef en Honduras, Bastiaan Van ‘t Hoff; el alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya y el presidente de Amhon, Juan Carlos Molina, entre otras autoridades. JS