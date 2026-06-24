Tocoa rinde homenaje a Said Martínez con mural por su participación en el Mundial 2026

Tocoa – Habitantes de este municipio elaboraron un mural en honor al árbitro hondureño Said Martínez, como reconocimiento a su histórica participación en el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Martínez ha sido el árbitro central en dos partidos del torneo: el duelo entre Suiza y Catar y el reciente encuentro entre Inglaterra y Ghana; siendo el primer hondureño en lograrlo.

La obra se realiza con el apoyo de la Oficina de Arte y Cultura de la Municipalidad de Tocoa, dirigida Doris Galdámez, junto al Patronato de Barrio Abajo, y es elaborada por el artista César Orellana,

Los miembros de la corporación buscan resaltar la trayectoria del silbante, considerado uno un referente en el ámbito internacional.

El mural fue realizado en un campo de fútbol frente al edificio de la alcaldía, como un signo del orgullo que representa para Tocoa y Honduras su desempeño en la máxima competencia de los deportes. AD