TN5 Matutino celebra 26 años siendo referente informativo en Honduras

Tegucigalpa- El noticiero TN5 Matutino conmemora este viernes su 26 aniversario al aire, consolidándose como uno de los espacios informativos más influyentes del país.

Iniciaron la jornada con serenata de mariachi con la tradicional canción “Felicidades que tengas dicha toda la vida”.

Durante más de dos décadas, TN5 Matutino ha acompañado a los hondureños desde tempranas horas, destacándose por ser “los primeros con la noticia” y marcando la agenda informativa a nivel nacional.

Actualmente, el espacio es conducido por el periodista Ramón Matute, quien junto a su equipo mantiene el compromiso de informar con inmediatez y cercanía cada mañana.

El noticiero se transmite de lunes a viernes a partir de las 5:40 a. m. y los sábados desde las 6:30 a. m., a través de Canal 5, conocido como “El Líder”.

Con esta celebración, TN5 Matutino reafirma su vínculo con la audiencia hondureña, manteniéndose como una de las principales referencias informativas del país y Proceso Digital hoy se une a las felicitaciones de este importante espacio informativo augurándoles éxitos cada día. LB