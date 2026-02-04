TJE suspende habilitación de días y horas inhábiles

Tegucigalpa – El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), comunicó este miércoles que se suspende la habilitación de días y horas inhábiles para laborar en este órgano.

En ese sentido, señaló que todas las actuaciones jurisdiccionales y administrativas deberán realizarse únicamente dentro de los días y horas hábiles.

Ahora las actuaciones laborales deben practicarse entre las 6:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde.

Este órgano electoral resolvió la mayor parte de las resoluciones interpuestas por los resultados de los comicios generales 2025, por lo que vuelve a laborar en su jornada laboral normal. AG