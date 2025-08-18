TJE solicita aprobación de ampliación presupuestaria para las elecciones

Tegucigalpa – El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) solicitó este lunes la aprobación de una aprobación del presupuesto asignado para las elecciones generales del 30 de noviembre.

A través de este pronunciamiento, argumentó que esta solicitud presupuestaria responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos logísticos, tecnológicos y operativos para garantizar un proceso electoral transparente, eficiente y conforme a los estándares democráticos.

Instó a las autoridades a que consideren esta ampliación presupuestaria como una inversión estratégica en la estabilidad democrática.

Este órgano electoral afirmó que está preparado para conocer y resolver los posibles recursos que se interpongan en los próximos días derivados de las actuaciones de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).

Garantizó su compromiso con la protección y promoción de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. AG