TJE señala que decisiones son fundamentadas en la Constitución en relación a elecciones en Guanaja

Tegucigalpa – La magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, aclaró que la sentencia emitida sobre el proceso electoral en Guanaja no presenta errores y establece de forma clara la repetición de las elecciones municipales en caso de empate.

A través de un pronunciamiento público, Barahona explicó que el TJE conoció un recurso de apelación en el que se solicitó el recuento jurisdiccional de ocho Juntas Receptoras de Votos, mismo que fue admitido y aprobado por unanimidad del pleno de magistrados.

En relación con el caso de Guanaja, atendió un recurso de apelación solicitando el recuento de votos de ocho Juntas Receptoras, los cuales fueron individualizados y aprobados por unanimidad del pleno.

El recuento evidenció un aparente empate, cuya verificación definitiva corresponde al Consejo Nacional Electoral (CNE).

La sentencia del 30 de enero de 2026 establece que, si se confirma el empate, el CNE deberá repetir la elección únicamente entre los candidatos empatados, según el artículo 289 de la Ley Electoral.

El TJE aclaró que no se habilita un nuevo recuento total o parcial y que su jurisdicción se limita a los hechos alegados en el recurso.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las sentencias, la ley y la convivencia para fortalecer el estado democrático de derecho. IR