TJE remite al MP y CN el informe de la sesión del 9 de octubre

Tegucigalpa – Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia, remitieron este martes el informe sobre la sesión del 9 de octubre donde admitieron las solicitudes de suspensión del acto reclamado.

La resolución del TJE ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) que suspenda la impresión de papeletas a nivel de planillas de diputados en los departamentos de Olancho y Valle, mientras se resuelva de manera definitiva los recursos de apelación.

El informe va remitido al Congreso Nacional, a los jefes de bancadas y al director de fiscales del Ministerio Público, Juan Carlos Sánchez.

Por esta sesión, el magistrado Mario Morazán interpuso una denuncia en el Ministerio Público alegando que no hubo el quórum necesario para adoptar resoluciones.

Mientras que los magistrados Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia respondieron que Mario Morazán se ausentó de la manera injustificada de la sesión jurisdiccional.

Añadieron que la sesión tiene validez jurídica porque fue desarrollada con el quórum legal. AG