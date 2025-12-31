TJE recibe los primeros recursos de apelación de aspirantes liberales

Tegucigalpa – El presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia, confirmó que ha recibido los primeros recursos de apelación sobre descontento de los resultados de las elecciones generales.

Flores Urrutia desglosó que tres recursos de apelación son a nivel presidencial, uno de alcaldías y otro de corporación municipal.

Detalló que los tres recursos de apelación a nivel presidencial son presentados por la abogada Karla Romero a favor del Partido Liberal.

Asimismo, señaló que el recurso de apelación de corporación municipal es de un aspirante liberal por la alcaldía de Valle de Ángeles.

Añadió que el recurso de apelación a nivel de diputado fue presentado por la abogada Karla Romero a favor de un aspirante liberal.

El presidente del TJE indicó que en caso que el órgano electoral acepte los recursos de apelación, existe la posibilidad los procesos serán sometidos a recuentos jurisdiccionales.

“Si miramos que se necesita un recuento jurisdiccional, pues se practica y se señala el día y la hora, con observación nacional, internacional y la presencia de medios de comunicación”

Estimó que en horas de la tarde conocerán los recursos de apelaciones para asignar ponencias y tomar la decisión mediante la sentencia si procede o no. AG