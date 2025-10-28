TJE rechazó recusaciones y admite a trámite el expediente de Jorge Cálix

Tegucigalpa – El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) rechazó este lunes las recusaciones interpuestas por ciudadanos de los departamentos de Valle y Olancho en contra de los expedientes que involucran las planillas a nivel de diputados.

Este lunes, el órgano electoral realizó sesión con la presencia de la mayoría de magistrados del pleno, con la ausencia de Mario Morazán y los suplentes Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía.

Argumentó que el rechazo de las recusaciones es por carecer de interés legítimo y directo, ya que los documentos ofrecidos como prueba no guardan relación ni nexo con las causales invocadas.

No constituyen un fundamento jurídico valido para la procedencia del incidente, cita la resolución del TJE.

Asimismo, la mayoría del pleno admitió a trámite los expedientes del diputado Jorge Cálix y del ciudadano Cristian Adalid Villalobos, y ordenó su remisión a los magistrados ponentes.

El objetivo de la remisión de los expedientes es que se proceda a la emisión de las sentencias a la mayor brevedad posible.

También reiteró el cumplimiento del mandato constitucional que continúe garantizando el pleno de la función jurisdiccional electoral para asegurar que todos los procesos se desarrollen bajo los principios de independencia, legalidad, transparencia y seguridad jurídica. AG