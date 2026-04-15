TJE presenta informe de Elecciones Generales 2025

Tegucigalpa – El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), presentó de manera oficial su informe de rendición de cuentas sobre su actuación durante el proceso de Elecciones Generales 2025, en cumplimiento de su mandato constitucional.

El documento detalla la gestión jurisdiccional, técnica y administrativa del organismo, destacando su compromiso con la independencia y la protección de los derechos político-electorales.

Durante el evento, el magistrado presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, destacó que el informe refleja un proceso transparente orientado a garantizar el respeto del voto.

El informe detalla que se interpusieron 134 recursos de apelación, con mayor incidencia en corporaciones municipales, así como 14 recuentos jurisdiccionales que implicaron la revisión de 208 Juntas Receptoras de Votos.

El Partido Libertad y Refundación (Libre), encabezó las impugnaciones con 57 recursos, seguido del Partido Nacional con 40 y el Partido Liberal con 34.

Además, el TJE reportó la capacitación de mil 322 personas y la participación de 408 observadores, concluyendo el proceso con 35 sentencias emitidas y la identificación de lecciones para futuros procesos electorales.

La presentación se realizó ante representantes de organismos nacionales e internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Unión Europea (UE), la OEA, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), el Registro Nacional de las Personas (RNP), el Congreso Nacional.

Asimismo, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), el Colegio de Abogados, entre otros. IR