TJE pide a FFAA que resguarde material electoral y les recuerda que no está obligada a obedecer órdenes ilegales

Tegucigalpa – El Tribunal de Justicia Electoral (TJE), reiteró este sábado su solicitud a las Fuerzas Armadas que garantice la guarda y custodia del material electoral utilizado en los comicios generales.

Explicó que estos documentos son esenciales para resolver los asuntos de competencia jurisdiccional, como los recursos de apelación.

Señaló que la FFAA no está obligada a obedecer órdenes ilegales emanadas del decreto legislativo 58-2025 que fue publicado en el diario La Gaceta.

Este decreto ordena el recuento electoral de las actas que están bajo custodia de las Fuerzas Armadas.

Enfatizó que nadie puede desconocer la declaratoria de las elecciones generales en todos los niveles electivos. AG