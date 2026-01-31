TJE ordena repetir elección en la alcaldía de Guanaja

Tegucigalpa – El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ordenó repetir las elecciones en la alcaldía de Guanaja, en Islas de la Bahía con los dos candidatos que quedaron empatados, que pertenecen a los partidos Nacional y Liberal.

El magistrado Mario Flores del TJE confirmó el empate entre los candidatos Sheray Borden y Dion Kelly por la alcaldía municipal de Guanaja, Islas de la Bahía.

Ambos aspirantes sacaron 1404 votos.

En ese sentido, el proceso electoral entre ambos aspirantes se debe de realizar dentro de 20 días en esa localidad.

El funcionario indicó que ya la ley establece lo que se debe de realizar, por lo que el Consejo Nacional Electoral debe de realizar la repetición de las elecciones únicamente con los dos candidatos que resultaron empatados.

Afirmó que antes esta figura no estaba en la ley, pero las reformas realizadas quitaron que por medio del lanzamiento de una moneda se definiera el ganador en una alcaldía. IR