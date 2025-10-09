TJE ordena al CNE de abstenerse imprimir papeleta y desmiente al magistrado Mario Morazán

Tegucigalpa – El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) desmintió este jueves al magistrado Mario Morazán de no participar en la sesión del pleno, al mismo tiempo, pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que se abstenga de seguir imprimiendo papeletas y de modificar la planilla de diputados.

A través de un comunicado, el TJE conoció y resolvió dos solicitudes de adopción de medida cautelar de suspensión del acto relacionadas con el diputado Jorge Cálix y Cristian Adalid Villalobo Fernán.

Pidió al CNE que se abstenga de imprimir las papeletas a nivel electivo de diputados en Olancho y Valle hasta que haya una resolución definitiva de los recursos de apelación.

También ordenó al CNE que se abstenga de realizar cualquier sustitución o modificación en la fórmula de candidato a diputados hasta que haya una resolución definitiva del TJE.

Sobre la denuncia del magistrado Mario Morazán que hubo colusión de Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona para conocer estos expedientes sin quórum.

El TJE comunicó que la decisión fue tomada por mayoría de votos, ya que Mario Morazán se ausentó de manera injustificada de la sesión durante la discusión de la resolución a la solicitud de adopción de medidas cautelares.

Señaló que la ausencia injustificada de Morazán corresponde a obstrucción de la justicia electoral. AG