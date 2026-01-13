TJE inicia recuento jurisdiccional de la alcaldía de La Lima

Tegucigalpa – Con la alcaldía de La Lima, en el departamento de Cortés, el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), inicia hoy los recuentos jurisdiccionales correspondientes a los procesos impugnados tras las elecciones generales, informó el presidente del ente de justicia electoral, Mario Flores Urquia.

El procedimiento contempla la apertura y verificación de actas, así como el conteo voto por voto cuando así lo ordena la autoridad jurisdiccional, con el objetivo de garantizar transparencia y certeza en los resultados.

Las partes involucradas podrán observar el desarrollo del recuento.

Desde el TJE se ha informado que estos recuentos se realizarán de forma gradual en los distintos municipios donde existan recursos admitidos, en medio de un ambiente político atento a las resoluciones que puedan modificar resultados locales.

El magistrado presidente, también indicó que la revisión de las impugnaciones continúan de parte del pleno. IR